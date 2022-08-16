Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию

Официальный сайт маркетплейса Wildberries после переименования на «Ягодки» вернулся к прежнему названию.

Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» в понедельник, что является приблизительным переводом названия компании с английского.

Как отметила «Газета.Ru», в компании не подтвердили и не опровергли смену названия сайта, а указали, что это часть маркетинговой акции.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников отметил накануне в беседе с «Известиями», что в теории переименование может повлечь претензии от обладателей более ранних обозначений, либо сходных до степени смешения, либо тождественных обозначению «Ягодки».

В тот же день первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, в условиях популярности маркетплейсов смена названий или их адаптация и русификация становятся вопросом маркетинга и повышения лояльности потребителей.