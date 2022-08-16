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В Великобритании сгнил урожай на десятки миллионов фунтов

Bloomberg: в Великобритании из-за нехватки рабочей силы сгнил урожай овощей и фруктов на £60 млн
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrew Mccaren
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Свежие овощи и фрукты на десятки миллионов фунтов стерлингов остаются гнить на полях Великобритании, потому что фермеры успевают собирать урожай из-за нехватки рабочей силы. Об этом 15 августа сообщило Bloomberg со ссылкой на опрос Национального союза фермеров страны (NFU).

По данным исследования, в первой половине 2022 года овощей и фруктов пропало на сумму £22 млн ($27 млн ). В общей сложности, вероятно, сгнили продукты на сумму более £60 млн ($72,6 млн).

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«Это не что иное, как пародия на то, что качественные продукты тратятся впустую в то время, когда семьи по всей стране уже изо всех сил пытаются свести концы с концами из-за растущей стоимости жизни», — приводит агентство слова заместителя президента NFU Том Брэдшоу в своем заявлении.

Около 40% респондентов в ходе проведенного исследования NFU заявили, что они понесли потери урожая из-за нехватки рабочих.

Агентство уточняет, что найм работников в отрасли носит сезонный характер. Помимо этого, фермерам платят относительно невысокую зарплату за многочасовой физический труд, а после выхода Великобритании из ЕС нанимать работников из Европы стало сложнее.

На сельскохозяйственное производство серьезно повлияла аномальная жара. Засуха привела к сокращению урожая. По результатам опроса также выяснилось, что производители ожидают сокращения производства на 4,4% в 2023 году.

Ситуация с пропажей урожая наблюдается в Финляндии. 5 августа сообщалось, что страна рискует потерять около 50–60 т клубники из-за нехватки рабочей силы. Отмечается, что это примерно четверть от общего урожая клубники.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что над Евросоюзом (ЕС) нависла угроза засухи почти половины ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.

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