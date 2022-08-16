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Диетолог сообщила о вреде каш быстрого приготовления

Диетолог Лазуренко: каши быстрого приготовления наносят вред поджелудочной железе
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Каши быстрого приготовления наносят вред поджелудочной железе из-за отсутствия в них микроэлементов и витаминов. Об этом 13 августа рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

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«Крупы, которые нужно долго варить, содержат большое количество витаминов группы В, которые необходимы для работы центральной нервной системы и фактически для любого органа и ткани», — рассказала эксперт в беседе с «Москвой 24».

Каши быстрого приготовления перемалываются, в результате чего теряют все полезные свойства и отдают только быстрые углеводы, а они имеют кратковременный эффект.

Моментально повышается уровень глюкозы, увеличивается выработка инсулина, что чревато развитием диабета и ударом по поджелудочной железе.

Накануне врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал не употреблять более трех чайных ложек меда в день из-за высокого содержания сахара.

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