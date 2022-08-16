Джоли подала иск против ФБР из-за закрытия дела о конфликте с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск против ФБР из-за закрытия бюро расследования после семейного конфликта с ее экс-супругом Брэдом Питтом на самолете в 2016 году, который, вероятно, стал причиной развода артистов. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил портал Media ite

По словам Джоли, Питт в тот день напился и оскорблял супругу. Поскольку небо страны находится под юрисдикцией федерального правительства, ФБР провело расследование. Актер был сначала задержан, а затем скоропостижно оправдан и освобожден после расследования. Джоли подала на развод спустя пять дней после инцидента.

Тогда представитель ФБР заверил, что бюро не нашло в действиях Питта повода для дальнейшего развития расследования.

Теперь журналисты выяснили, что в 2022 году некая женщина со статусом, предположительно Джоли, подала в суд на бюро. Иск был подан в соответствии с Законом о свободе информации. Истица жаловалась на отсутствие прозрачности в отношении того, почему расследование было закрыто.

Эрик Гарднер из Puck News позже сообщил: «Теперь я могу подтвердить, что Джоли действительно является истцом в иске ФБР».

По его словам, Джоли заявила специальному агенту, что Питт был пьян и отвел ее в хвост самолета. Он якобы схватил ее за плечи, тряс и кричал что-то вроде: «Ты портишь эту семью».

Позже, во время этого же полета, якобы произошла еще одна ссора с применением силы, и Джоли заявила, что получила травмы. Актриса предоставила агенту фотографию своего локтя с синяком. Джоли также заявила, что Питт облил ее пивом.

Питт отрицал все обвинения.

В 2016 году актеры подали на развод после 12 лет отношений и двух лет брака. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Ранее, 22 июля 2022 года, Джоли выиграла суд у Питта из-за сделки по продаже ее части французской винодельни Chateau Miraval, которую оспаривает актер.