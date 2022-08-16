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Поток иностранных туристов в РФ за три года упал в среднем на 95-97%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние три года поток иностранных туристов в Россию упал в среднем на 95-97%. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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«За последние три года из-за пандемийных ограничений, отсутствия электронных виз, а теперь еще и невозможности проведения оплаты с помощью карт зарубежных банков и отсутствия прямого авиасообщения, общий процент падения турпотока в РФ составил в среднем 95-97%. Это касается всех стран без исключения, и Европа здесь совершенно ни при чем. Рынки Ближнего востока, Латинской Америки показывают такую же тенденцию», — отметил эксперт.

По данным статистики Пограничной службы ФСБ РФ с января по июнь 2022 года Россию посетили 81,5 тыс. иностранных туристов, а в допандемийном первом полугодии 2019-го — почти 2 млн.

Тем не менее туристы все-таки не прекращают приезжать в Россию, и даже из Евросоюза. «Известия» проанализировали данные за II квартал 2022 года (статистики за III квартал пока нет). За апрель-июнь более 76 тыс. граждан стран ЕС посетили российские города. Более 3 тыс. из них — с целью туризма. Больше всего за этот период в Россию с туристической целью приехало немцев (1837), французов (251), итальянцев (232), испанцев (70) и голландцев (69).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отпуск без рецепта: турпоток из Европы в Россию сократился в шесть раз

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