Бизнес ожидает продажу магазинов IKEA

С завершением распродажи товаров IKEA и закрытием магазинов бренда можно ожидать старта реализации активов компании в России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Хотя в самой IKEA продажу бизнеса в России пока не подтверждают, логично, что держать 16 магазинов закрытыми и нести расходы на их содержание экономически нецелесообразно, сказал руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН) Павел Люлин.

«У IKEA есть варианты. Продать весь бизнес, включая сеть ТРК «Мега» стороннему покупателю и уйти полностью. Или продать только магазины IKEA, а также права требования на арендные площади формата IKEA City в ТЦ», — полагает эксперт.

Возможен и вариант технической продажи — когда корпорация сохранит контроль за бизнесом, но формально уйдет из России до лучших времен, отметил он. В таком случае покупателем может выступить локальный менеджмент или доверенное лицо. Впрочем, возможно, что IKEA законсервирует магазины для минимизации расходов на их содержание и, сократив сотрудников, приостановит работу в России, добавил Павел Люлин.

Тем временем к магазинам IKEA уже присматривается компания Mr.Doors.

«Мы заинтересованы занять освобождающиеся площади шведского ритейлера. В первую очередь, я имею в виду студии сити-формата. Однако, по нашей информации, компания пока не начала подготовку к их продаже и соответствующие предложения нам не поступали», — сказал «Известиям» сооснователь и председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий.

Он уточнил, что российской компании не интересна покупка заводов IKEA. У производства есть своя специфика и налаженное под эти требования оборудование, не подходящие сегодняшним потребностям и уровню качества Mr.Doors, пояснил топ-менеджер.

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Комодный приговор: чем закончилась распродажа IKEA в России