Реклама
Прямой эфир
Интернет
В Минпромторге заявили о переходе ряда госкомпаний на отечественное ПО
Экономика
Крупные банки планируют улучшить условия по кешбэкам
Мир
МИД РФ назвал опасной поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Мир
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Общество
Медики спрогнозировали раннее начало сезона гриппа
Спорт
ФИФА приостановила членство Всеиндийской футбольной федерации
Общество
Части граждан предложили простить долги за ЖКУ
Общество
Авиаторы попросили продлить срок службы двигателей для Ми-8
Происшествия
Число отравившихся детей в нижегородском лагере увеличилось до 30
Туризм
Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com
Происшествия
В Москве водитель такси сбил женщину с ребенком
Мир
Минобороны РФ сообщило о подготовке ВСУ провокаций в районе ЗАЭС

Бизнес ожидает продажу магазинов IKEA

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С завершением распродажи товаров IKEA и закрытием магазинов бренда можно ожидать старта реализации активов компании в России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Шведский стоп: мошенники придумали сценарий с распродажей IKEA
Как кибераферисты используют ажиотаж вокруг ухода бренда из страны

Хотя в самой IKEA продажу бизнеса в России пока не подтверждают, логично, что держать 16 магазинов закрытыми и нести расходы на их содержание экономически нецелесообразно, сказал руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН) Павел Люлин.

«У IKEA есть варианты. Продать весь бизнес, включая сеть ТРК «Мега» стороннему покупателю и уйти полностью. Или продать только магазины IKEA, а также права требования на арендные площади формата IKEA City в ТЦ», — полагает эксперт.

Возможен и вариант технической продажи — когда корпорация сохранит контроль за бизнесом, но формально уйдет из России до лучших времен, отметил он. В таком случае покупателем может выступить локальный менеджмент или доверенное лицо. Впрочем, возможно, что IKEA законсервирует магазины для минимизации расходов на их содержание и, сократив сотрудников, приостановит работу в России, добавил Павел Люлин.

Тем временем к магазинам IKEA уже присматривается компания Mr.Doors.

«Мы заинтересованы занять освобождающиеся площади шведского ритейлера. В первую очередь, я имею в виду студии сити-формата. Однако, по нашей информации, компания пока не начала подготовку к их продаже и соответствующие предложения нам не поступали», — сказал «Известиям» сооснователь и председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий.

Он уточнил, что российской компании не интересна покупка заводов IKEA. У производства есть своя специфика и налаженное под эти требования оборудование, не подходящие сегодняшним потребностям и уровню качества Mr.Doors, пояснил топ-менеджер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Комодный приговор: чем закончилась распродажа IKEA в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022