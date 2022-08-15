Украинцы раскритиковали Лободу за исполнение песен на русском языке

Украинские граждане осудили певицу Светлану Лободу за то, что она пела песни на русском языке во время выступления на концерте в Риге.

Певица опубликовала в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) отрывок с концерта, после чего на знаменитость обрушился шквал критики от подписчиков, отмечает телеканал «360».

Они негодуют и задаются вопросом, благодаря какой стране Лобода получила известность, а также почему она поет на русском языке.

«От России отказалась — надо было и от песен!» — комментирует один из пользователей.

Кроме того, некоторые подписчики предложили Лободе перевести уже имеющиеся композиции на украинский язык.

Вместе с тем, как пишет «Федеральное агентство новостей», на сцену исполнительница вышла в костюме цвета флага родной страны.

24 июня телеканал РЕН ТВ со ссылкой на рабочих на условиях сохранения анонимности сообщал о планах Лободы продать свой особняк в элитном поселке в Московской области за 120 млн рублей. Недвижимость находится в поселке Княжье Озеро на Новой Риге.

7 июня во время телефонного разговора с «Известиями» Нателла Крапивина сообщила о готовности Светланы Лободы выступать на корпоративах россиян в Дубае. Она отметила также, что гонорар «стандартно €70 тыс. на корпоративные мероприятия».

3 июня продюсер и концертный директор Леонид Дзюник рассказал, что в ходе выступлений в России Лобода зарабатывала баснословные деньги и заявляла о любви к стране, однако после начала спецоперации по защите Донбасса резко изменила свою позицию.