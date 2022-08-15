Генпрокуратура Украины обвинила мэра Купянска в сотрудничестве с РФ

Офис генерального прокурора Украины заявил 15 августа о предъявлении обвинения мэру Купянска, имя которого не сообщается, за сотрудничество с Россией.

«Новому мэру Купянска в Харьковской области сообщено о подозрении в коллаборационизме», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Известно, что на сегодняшний день мэром города является Геннадий Мацегор.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей.

В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

8 июля стало известно, что заместителю председателя Херсонской области, экс-депутату от партии «Слуга народа» Алексею Ковалеву предъявили обвинения в государственной измене и пособничестве России в период проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Еще 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед Российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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