Диетолог назвала резко повышающие сахар в крови продукты

Резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например пиво. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Любые сладкие газированные напитки, которые раздражают нашу слизистую и способствуют ускоренному проникновению сахара. Также сахар повышается при употреблении всевозможных сладостей и продуктов, изготовленных из муки высшего сорта. Однако это может быть и горький продукт с высоким гликемическим индексом, такой как пиво. Особенно резко повышает уровень глюкозы в крови сочетание белой муки с сахаром», — сказала эксперт в беседе с «Известиями».

По ее словам, желательно есть продукты, употребление которых сдерживает уровень сахара в крови.

«В основном это продукты несладкие, такие как зеленые и листовые овощи, сельдерей. Они даже способны забирать сахар, который уже есть в крови и компенсировать его уровень», — отметила Соломатина.

К числу других факторов, которые способствуют развитию диабета, преддиабетического состояния и инсулинорезистентности, врач отнесла генетическую предрасположенность, постоянные стрессы и лишний вес.

14 августа нутрициолог Светлана Горяйнова рассказала, что картофель и хлеб резко повышают уровень сахара в крови, поэтому опасны для диабетиков. По ее словам, оба этих продукта имеют высокий гликемический индекс. Как указала эксперт, чтобы избежать повышения уровня сахара в крови после употребления картофеля, его лучше готовить в кожуре при минимальном количестве воды.