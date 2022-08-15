Названы два резко повышающих сахар в крови продукта

Картофель и хлеб резко повышают уровень сахара в крови, поэтому опасны для диабетиков. Об этом 14 августа рассказала нутрициолог Светлана Горяйнова.

По ее словам, оба этих продукта имеют высокий гликемический индекс. У картошки он составляет 97 баллов после термической обработки. Чтобы избежать повышения уровня сахара в крови после употребления картофеля, его рекомендуется готовить в кожуре при минимальном количестве воды.

Гликемический индекс цельнозернового хлеба составляет 70–75 баллов, что также является высоким показателем. Горяйнова отметила, что продукты из муки высшего сорта не дают ничего полезного организму

«В целом и картошка, и традиционный хлеб равноценны по гликемическому индексу, оба продукта можно приравнять к глюкозе. Основная их вредность в том, что в организме после употребления резко повышается уровень глюкозы в крови. Но при этом картофель как овощ богат микроэлементами и витаминами. А хлеб (пшеничный, ржаной, приготовленный на фабрике) практически не несет никакой пользы», — сказала эксперт.

6 августа врач-диетолог Маргарита Королева назвала продукты для нормализации уровня сахара в крови. Специалист посоветовала заменить отварной картофель и макароны на овощи, которые имеют в составе грубую клетчатку.

20 июня врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о признаках, указывающих на то, что уровень сахара в крови повышен. Среди классических симптомов специалист назвала жажду, сухость во рту и учащенное мочеиспускание.