Реклама
Прямой эфир
Мир
Общий объем военной помощи Украине со стороны США превысил $10 млрд
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

День Воздушного флота России – 2022: традиции и история праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В третье воскресенье августа в России отмечают День Воздушного флота. В 2022 году он приходится на 21 августа. Об истории и традициях праздника авиаторов — в материале «Известий».

День Воздушного флота России – 2022: история праздника

Летящая находка: авиационную ракету Х-69 впервые покажут публике
Модульное изделие для поражения наземных целей уже успели испытать в боях

Воздухоплавание еще со времен Российской империи занимало особое место в истории страны. Последний русский царь Николай II в 1912 году распорядился создать при Главном управлении Генштаба первое в истории государства подразделение военно-воздушных сил и дал старт развитию новой отрасли. Монарх также повелел сделать 2 августа профессиональным праздником работников авиационной отрасли, однако позднее эта дата превратилась в День Воздушно-десантных войск.

Однако праздник не был забыт, и в 1933 году уже экс-глава СССР Иосиф Сталин утвердил новую дату — 18 августа. В первый же год торжества по стране прошли воздушные парады. Предполагалось, что такой формат будет способствовать популяризации подвигов авиации среди простых граждан и повысит значимость отрасли в глазах общественности.

По мере развития гражданской авиации появилась необходимость в отделении общего праздника от чествования военных летчиков. Тогда День Воздушного флота указом Президиума Верховного совета СССР был приурочен к третьему воскресенью августа. Позднее этот же принцип празднования был закреплен и в российском законодательстве.

Говоря об истории праздника, стоит упомянуть еще одну дату. В СССР во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота. Отдельно торжество праздновали с 1979 по 1988 год, после чего было присоединено ко Дню Воздушного флота.

День Воздушного флота России – 2022: традиции праздника

Для России, которая является самой обширной по территории страной мира, авиация имеет особое значение. Благодаря воздушному сообщению граждане могут быстро добраться до пункта назначения, жители труднодоступных регионов получают поставки товаров первой необходимости, обеспечивается торговля и деловая активность.

За каждый успешный перелет, помимо пилотов, отвечает целая команда инженеров, бортпроводников, стюардов, диспетчеров, техников и других работников авиационной структуры. Именно эти люди получают благодарности и поздравления в День Воздушного флота от близких, коллег и сограждан.

В этот день принято чествовать изобретения и открытия в области воздухоплавания, вспоминать подвиги и свершения искусных летчиков, восхвалять труд и сноровку технических специалистов. В День Воздушного флота в местах дислокации военно-воздушных частей проходят торжественные мероприятия, парады и показательные выступления. Летчики демонстрируют фигуры воздушного пилотажа, а граждан приглашают на представления, экскурсии и выставки. Организуют специализированные мероприятия и гражданские авиаклубы.

13 августа в России отмечали другой профессиональный праздник — День строителя. «Известия» рассказали о традициях и истоках торжества. Кроме того, читатели портала могут ознакомиться с другими праздниками летних месяцев 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022