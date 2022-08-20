День Воздушного флота России – 2022: традиции и история праздника

В третье воскресенье августа в России отмечают День Воздушного флота. В 2022 году он приходится на 21 августа. Об истории и традициях праздника авиаторов — в материале «Известий».

День Воздушного флота России – 2022: история праздника

Воздухоплавание еще со времен Российской империи занимало особое место в истории страны. Последний русский царь Николай II в 1912 году распорядился создать при Главном управлении Генштаба первое в истории государства подразделение военно-воздушных сил и дал старт развитию новой отрасли. Монарх также повелел сделать 2 августа профессиональным праздником работников авиационной отрасли, однако позднее эта дата превратилась в День Воздушно-десантных войск.

Однако праздник не был забыт, и в 1933 году уже экс-глава СССР Иосиф Сталин утвердил новую дату — 18 августа. В первый же год торжества по стране прошли воздушные парады. Предполагалось, что такой формат будет способствовать популяризации подвигов авиации среди простых граждан и повысит значимость отрасли в глазах общественности.

По мере развития гражданской авиации появилась необходимость в отделении общего праздника от чествования военных летчиков. Тогда День Воздушного флота указом Президиума Верховного совета СССР был приурочен к третьему воскресенью августа. Позднее этот же принцип празднования был закреплен и в российском законодательстве.

Говоря об истории праздника, стоит упомянуть еще одну дату. В СССР во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота. Отдельно торжество праздновали с 1979 по 1988 год, после чего было присоединено ко Дню Воздушного флота.

День Воздушного флота России – 2022: традиции праздника

Для России, которая является самой обширной по территории страной мира, авиация имеет особое значение. Благодаря воздушному сообщению граждане могут быстро добраться до пункта назначения, жители труднодоступных регионов получают поставки товаров первой необходимости, обеспечивается торговля и деловая активность.

За каждый успешный перелет, помимо пилотов, отвечает целая команда инженеров, бортпроводников, стюардов, диспетчеров, техников и других работников авиационной структуры. Именно эти люди получают благодарности и поздравления в День Воздушного флота от близких, коллег и сограждан.

В этот день принято чествовать изобретения и открытия в области воздухоплавания, вспоминать подвиги и свершения искусных летчиков, восхвалять труд и сноровку технических специалистов. В День Воздушного флота в местах дислокации военно-воздушных частей проходят торжественные мероприятия, парады и показательные выступления. Летчики демонстрируют фигуры воздушного пилотажа, а граждан приглашают на представления, экскурсии и выставки. Организуют специализированные мероприятия и гражданские авиаклубы.

13 августа в России отмечали другой профессиональный праздник — День строителя. «Известия» рассказали о традициях и истоках торжества. Кроме того, читатели портала могут ознакомиться с другими праздниками летних месяцев 2022 года.