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День строителя – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Профессиональный праздник работников строительной сферы ежегодно празднуют россияне во второе воскресенье августа. В 2022 году День строителя выпал на 14 августа. Об истории и традициях праздника — в материале «Известий».

День строителя – 2022: история праздника

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День строителя празднуется в России уже более 60 лет — впервые этот день отметился как праздничный в 1956 году. Посвятить праздничную дату профессии строителей решил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Есть версия, что такая идея в его голову пришла по время посещения Жигулевской ГЭС, ход возведения которой так восхитил политического деятеля. Было принято решение почтить значимый труд строителей.

Параллельно с этим в стране начался настоящий строительный бум — массово возводились предприятия, осваивалась целина. Кроме того, большое распространение получили ставшие впоследствии легендарными хрущевки. При этом в отрасли стали отходить от использования художественных элементов и всё больше склоняться к сокращению жилплощади в новых квартирах.

В России День строителя стал федеральным праздником 11 августа.

День строителя – 2022: традиции праздника

Во времена СССР в этот день было принято проводить торжественные заседания и награждать отличившихся представителей отрасли. Кроме того, традиционными были открытия новых строительных объектов. Многие из этих традиций празднования дошли до наших дней.

В современной России по случаю Дня строителей проводятся концерты, на которых награждают ветеранов. Традиция открытия новых объектов также сохранилась: в этот день проходят торжественные церемонии открытия учреждений образования и здравоохранения, а также жилых домов.

Нередкой практикой является проведение парадов строительной техники. Также традиционными становятся профессиональные мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в той или иной специальности направления.

При этом в профессиональном сообществе существуют интересные традиции, например связанные с «посвящением» начинающих специалистов. Так, новичкам предлагается пройти «испытания» для освоения профессии — съесть кусочек хлеба с солью или подержать руки над чашей с огнем. После этого начинающему строителю следует произнести клятву, а в финале принято надевать каску, по которой могли символически ударить кирпичом.

7 августа в России отмечали профессиональный праздник всех работников железной дороги, «Известия» писали об истории и традициях Дня железнодорожника. Читатели сайта также могут ознакомиться со списком праздников, которые отмечают в России летом 2022 года.

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