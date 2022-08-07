В России отмечают День железнодорожника

Профессиональный праздник всех работников железной дороги ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2022 году праздничной датой стало 7 августа. Об истории Дня железнодорожника «Известиям» рассказала историк Наталия Зинович.

«День железнодорожника был учрежден еще в 1896 году, в честь дня рождения Николая I, который и начал строительство железных дорог в России. Но после 1917 года праздник был забыт. Возродили этот день сами железнодорожники через 20 лет. Это уже приурочили к перевыполнению плана по перевозкам. В 36-м году был установлен день профессионального праздника железнодорожников», — сообщила специалист.

Традиции по случаю Дня железнодорожников

Сложно переоценить значимость труда работников железной дороги. Современному человеку трудно представить свою жизнь без возможностей, которые подарила нам железная дорога, — перевозки пассажиров и грузов на дальние расстояния. Однако это было бы невозможно без усилий многочисленных работников, труд которых и принято почитать в День железнодорожников.

По такому случаю по всей России проводятся различные праздничные мероприятия с участием работников отрасли, студентов и педагогов профильных образовательных учреждений. Так, уже традиционным стал благотворительный забег в московском спорткомплексе «Лужники». Все собранные средства направляются в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Кроме того, в честь работников железной дороги проводятся праздничные концерты, где им вручаются грамоты и благодарности.

2 августа в России отмечали профессиональный праздник военнослужащих Воздушно-десантных войск. «Известия» писали об истории и традициях праздника. О том, какие еще праздники отмечаются в России летом 2022 года, читайте в материале «Известий».