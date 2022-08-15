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Раздачу воды организовали на восьми станциях метро в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Москве на восьми станциях метро и одной остановке организована бесплатная раздача питьевой воды из-за сильной жары. Об этом 15 августа сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

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Бутылки с водой можно получить на станциях: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Также раздачу организовали на автостанции «Орехово».

В департаменте отметили, что ведут постоянный мониторинг температуры и при необходимости меняют список.

В понедельник, 15 августа, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 11:00 до 21:00. Жителей города ожидают переменная облачность и до +30 градусов. На территории Московской области синоптики обещают от +27 до +32 градусов днем и до +14 градусов ночью.

Накануне, 14 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «сверхлетнюю» погоду в столице в начале недели. Температура воздуха превысит норму на 5–6 градусов.

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