Терапевт Игнатенкова перечислила снижающие иммунитет продукты

Продукты питания влияют на уровень иммунитета, поэтому для того, чтобы он не снижался, необходимо либо полностью исключить из рациона, либо максимально сократить количество сладкого, порекомендовала в понедельник, 15 августа, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток», — пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Сахар провоцирует снижение устойчивости к вирусам наравне с алкоголем, безопасной дозы которого вовсе не существует.

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