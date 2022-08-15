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Терапевт Игнатенкова перечислила снижающие иммунитет продукты

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Фото: Global Look Press/Carsten Leuzinger
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Продукты питания влияют на уровень иммунитета, поэтому для того, чтобы он не снижался, необходимо либо полностью исключить из рациона, либо максимально сократить количество сладкого, порекомендовала в понедельник, 15 августа, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

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«Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток», — пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Сахар провоцирует снижение устойчивости к вирусам наравне с алкоголем, безопасной дозы которого вовсе не существует.

10 августа сомнолог Елена Колесниченко порекомендовала для борьбы с бессонницей выключить в спальне свет, создать тишину, отказаться от кофеина во второй половине дня, а также курения сигарет перед ночным отдыхом.

25 июля диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала категории людей, которым нельзя есть мясо.

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