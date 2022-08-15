Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС
Мир
Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
Мир
В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России
Мир
Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР
Мир
Посол России заявил о невозможности США стереть вину за беды в Афганистане
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
В МИД КНР указали на провал плана США взять под контроль Китай через Тайвань
Мир
В Крыму назвали безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Мир
Захарова отреагировала на позицию Белого дома в отношении дела Трампа
Наука
«Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции
Мир
Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей

АвтоВАЗ 15 августа вернулся к пятидневной рабочей неделе

0
Фото: АвтоВАЗ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ, на котором с 6 июня 2022 года действовала четырехдневка, 15 августа приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. Об этом 15 августа сообщило агентство «Автостат».

«Имидж» и всё: дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа»
Почему ряд компаний продолжит пользоваться услугами и альтернативных поставщиков

Агентство сообщило, что сборочная линия по выпуску Lada Granta будет работать пять дней в неделю в двухсменном режиме. Внедорожник Lada Niva будут выпускать также пять дней в неделю, но в одну смену.

С 29 августа по 27 ноября 2022 года АвтоВАЗ планирует работать шесть дней в неделю. По оценке автопредприятия, будут задействованы все три сборочные линии: Granta (в две смены), Niva (в одну смену) и В0 (в две смены). На последней должен быть возобновлен выпуск Lada Largus.

По мнению экспертов агентства, во половине 2022 года завод в Тольятти планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей Lada, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Модель Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года на линию B0. По-прежнему остается под вопросом производство хэтчбека Lada XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой Lada. Решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в 2023 году.

11 августа стало известно, что самой распространенной маркой легковых автомобилей в России остается Lada. На долю марки приходится почти 30% от общего количества машин. На середину 2022 года в РФ насчитывалось 13,37 млн таких автомобилей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022