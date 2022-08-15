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Посол России заявил о невозможности США стереть вину за беды в Афганистане

Посол России в Кабуле Жирнов заявил о невозможности США стереть вину за беды в Афганистане
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Wali Sabawoon
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США не смогут стереть свою вину за принесенные Афганистану беды, заявил 15 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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«Американцы унесли ноги (из Афганистана. — Ред.). Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Жирнов «РИА Новости» по случаю годовщины смены власти в Кабуле.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если это будет необходимо.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.

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