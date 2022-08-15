Рестораторы рассказали о росте доли отечественного алкоголя в барных картах

Барное меню российских ресторанов к концу года наполовину будет состоять из отечественной продукции, рассказали «Известиям» представители отрасли в понедельник, 15 августа. Сейчас на эти напитки приходится 10%.

Рестораторы активно заключают контракты с производителями РФ и стран СНГ, но пока краткосрочные, чтобы оценить спрос. В меню заведений появились российские джин, водка, стало больше крымских вин. По заверениям бизнеса, популярные коктейли в барных картах останутся. При этом изменение ценовой политики пока не планируется.

«В 2022 году у нас в меню появился джин российского производства, также мы расширили ассортимент отечественных вин», — поделился гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный.

По словам владельца Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрика Винтера, после ухода с российского рынка многих крупных импортеров компания заключила контракты с несколькими новыми поставщиками и начала работать по замещению ряда зарубежных напитков. Речь идет о водке, винах и другом алкоголе, сказал он «Известиям».

Сегодня в барных меню ресторанов в целом преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля отечественного алкоголя увеличивается. За последнее время она выросла в среднем на 5–10%, говорят рестораторы. К Новому году 50% алкоголя в барном меню сетей будет отечественного производства или из стран СНГ, сходятся во мнении представители отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Золотая половина: к концу года 50% алкоголя в ресторанах будет отечественным»