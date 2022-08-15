Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Мир
Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Мир
Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за участие в спецоперации в Донбассе
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Мир
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде 15 августа
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Мир
Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
В ДНР зафиксировано 43 случая подрыва мирных граждан на минах «Лепесток»

Рестораторы рассказали о росте доли отечественного алкоголя в барных картах

0
Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Барное меню российских ресторанов к концу года наполовину будет состоять из отечественной продукции, рассказали «Известиям» представители отрасли в понедельник, 15 августа. Сейчас на эти напитки приходится 10%.

Найти вместо: рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами
Какие позиции встали на место рыбы и европейских вин и как пересмотр меню отразился на ценах

Рестораторы активно заключают контракты с производителями РФ и стран СНГ, но пока краткосрочные, чтобы оценить спрос. В меню заведений появились российские джин, водка, стало больше крымских вин. По заверениям бизнеса, популярные коктейли в барных картах останутся. При этом изменение ценовой политики пока не планируется.

«В 2022 году у нас в меню появился джин российского производства, также мы расширили ассортимент отечественных вин», — поделился гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный.

По словам владельца Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрика Винтера, после ухода с российского рынка многих крупных импортеров компания заключила контракты с несколькими новыми поставщиками и начала работать по замещению ряда зарубежных напитков. Речь идет о водке, винах и другом алкоголе, сказал он «Известиям».

Сегодня в барных меню ресторанов в целом преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля отечественного алкоголя увеличивается. За последнее время она выросла в среднем на 5–10%, говорят рестораторы. К Новому году 50% алкоголя в барном меню сетей будет отечественного производства или из стран СНГ, сходятся во мнении представители отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Золотая половина: к концу года 50% алкоголя в ресторанах будет отечественным»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022