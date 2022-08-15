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«Известия» рассказали о первом поезде между Волновахой и Мариуполем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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На освобожденных территориях Донбасса запустили первое железнодорожное сообщение — поезд Волноваха — Мариуполь. Он ходит каждый день и делает около 20 остановок. Пока это единственный способ сообщения между разрушенными городами, узнали «Известия».

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Два рейса дважды в день в одно и то же время отправляются навстречу друг другу. В 7:00 туда, в 17:00 — обратно. 21 остановочный пункт, 75 км и почти три часа ходу. Люди ездят на работу, по делам, к родственникам, даже на море. Этот поезд как ничто другое характеризует переход жизни на мирные рельсы.

Этот поезд сегодня как символ. Вокруг сожженные дома, но в центре, на станции — тепловоз, стоящий «под парами», отправляющийся в путь ровно по расписанию. И два вагона за ним, где пассажиров встречают проводники в белоснежных рубашках.

Главный ж/д вокзал Волновахи сожжен, роль его пока выполняет аккуратный свежевыбеленный домик рядом, внутри даже есть зал ожидания. На перроне образцовая чистота — ни бумажки, не говоря уже об осколках или кирпичах. В цветниках — ухоженные кусты роз сразу нескольких сортов.

Если не знать, что пришлось пережить этому городу, то сразу и не заметишь следов недавней трагедии. Обычная станция.

Бородатого машиниста зовут Саша Андриенко, его помощника — Владимир Попов. Оба они во время пика боевых действий оставались в Волновахе.

Саша с семьей укрывался в бомбоубежище в родном локомотивном депо. С ними под землей прятались еще три сотни человек. Володя — в подвале у родственников: в его доме самовольно разместились солдаты ВСУ.

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