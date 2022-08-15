В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах

В Совете Федерации увидели риск подорожания бензина и дизеля в регионах России. Причиной может стать прекращение субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), заявил «Известиям» в понедельник, 15 августа, первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров.

Субсидия в 9,8 млрд рублей, которая действовала до июля, компенсировала затраты «Российских железных дорог» на перевозку бензина и дизеля. Таким образом АЗС могли экономить на оплате монополисту за доставку груза.

Уже в начале сентября подорожание топлива может составить 3–4%, сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Владелец заправки ранее мог экономить более миллиона рублей в месяц благодаря субсидии, теперь эти суммы бизнесу придется компенсировать повышением цен, заключил он.

С июня ж/д тарифы выросли на 11% и, соответственно, выросли затраты заправщиков на логистику. Несмотря на то что в Минэнерго не ожидают роста цен, совместно с Минфином ведут работу по возобновлению субсидирования перевозок топлива, сказали «Известиям» в ведомстве.

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Правда субъектов: в Совфеде увидели риск роста цен на топливо в регионах