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Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

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Фото: ТАСС/POOL/Астафьев Александр
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Запад сигнализирует Минску о готовности сотрудничать с Белоруссией. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.

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«Я думаю, что какое-то отрезвление всё равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много. Вы видите, что санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, рекомендуют кондиционеры не включать и так далее. Дикость», — рассказал политик в эфире телеканала ОНТ.

Головченко предположил, что в ближайшее время произойдут существенные изменения. Он сообщил также, что экспорт в так называемые недружественные страны за последние полгода составил $3,5 млрд. Это, по его оценкам, неплохая часть от $17 млрд всего экспорта страны.

Днем ранее Головченко заявил, что западные санкции не парализовали торговлю Белоруссии с Евросоюзом. Со страной, по его словам, по-прежнему сотрудничают «и частные, и государственные компании».

11 августа премьер Головченко сообщил, что Белоруссия приняла решение о создании порта на северо-западе России. Проект заработает уже с конца текущего года.

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