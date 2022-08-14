Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, поэтому Запад начинает от него уставать. Об этом 10 августа написал бывший сотрудник предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа журналист Стив Кортес для издания Newsweek.

«В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе», — говорится в материале.

По словам журналиста, помимо масштабной коррупции у западных стран есть к Зеленскому и другие претензии. Среди них запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также отправка в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Кортес также отметил, что американцев раздражают грандиозные фотосессии украинского лидера. Только из-за вышеперечисленного Зеленский должен был бы потерять поддержку, считает экс-сотрудник предвыборного штаба Трампа.

Журналист пришел к выводу, что Украина не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а американское вмешательство лишь навредило всем участникам конфликта. Вашингтон должен настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации, а не направлять на Украину оружие и деньги, потому что «это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец», добавил Кортес.

Ранее, 5 августа, телеведущий Кори Бернарди в эфире британского телеканала Sky News заявил, что в реальности Зеленский не такой, каким его изображают западные СМИ. По его словам, пресса создала образ украинского лидера как «второго Уинстона Черчилля», а также «великого героя», который якобы «спасает свой народ» от России. Бернарди отметил, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины.

До этого, 28 июля, конгрессмен от Республиканской партии США Лорен Боберт подвергла критике украинского президента за гламурную фотосессию с женой для журнала Vogue. Она отметила, что это происходит в тот момент, когда США выделяют Украине $60 млрд помощи.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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