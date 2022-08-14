Newsweek сообщил о раскрывающем свою истинную природу Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, поэтому Запад начинает от него уставать. Об этом 10 августа написал бывший сотрудник предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа журналист Стив Кортес для издания Newsweek.
«В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе», — говорится в материале.
По словам журналиста, помимо масштабной коррупции у западных стран есть к Зеленскому и другие претензии. Среди них запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также отправка в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Кортес также отметил, что американцев раздражают грандиозные фотосессии украинского лидера. Только из-за вышеперечисленного Зеленский должен был бы потерять поддержку, считает экс-сотрудник предвыборного штаба Трампа.
Журналист пришел к выводу, что Украина не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а американское вмешательство лишь навредило всем участникам конфликта. Вашингтон должен настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации, а не направлять на Украину оружие и деньги, потому что «это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец», добавил Кортес.
Ранее, 5 августа, телеведущий Кори Бернарди в эфире британского телеканала Sky News заявил, что в реальности Зеленский не такой, каким его изображают западные СМИ. По его словам, пресса создала образ украинского лидера как «второго Уинстона Черчилля», а также «великого героя», который якобы «спасает свой народ» от России. Бернарди отметил, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины.
До этого, 28 июля, конгрессмен от Республиканской партии США Лорен Боберт подвергла критике украинского президента за гламурную фотосессию с женой для журнала Vogue. Она отметила, что это происходит в тот момент, когда США выделяют Украине $60 млрд помощи.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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