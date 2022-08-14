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Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Численность населения планеты Земля официально достигло количества в 8 млрд человек и продолжает увеличиваться. Такие данные приводит 14 августа портал Countrymetrics.info, на котором расположен виртуальный счетчик жителей планеты в режиме реального времени.

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Исходя из него можно увидеть, что количество мужского населения на Земле составляет чуть более 4 млрд жителей. А женское еще не достигло такой же отметки, находясь пока на уровне 3,9 млрд жительниц.

Также приводятся три самые распространенные причины смертей жителей Земли: это ишемическая болезнь сердца (5,9 млн случаев в текущем году), инсульт (4,2 млн случаев в 2022 году) и острые инфекции нижних дыхательных путей (2,1 млн случаев в этом году).

10 августа сообщалось, что аномальная жара на Апеннинах в Италии за две первые недели июля привела к избыточной смертности в 21%. Отмечается, что рекордные показатели были зарегистрированы в городах Латина (72%), Бари (56%), Витербо (52%), Кальяри (51%). В Риме смертность поднялась на 28%, в Неаполе — на 27%, во Флоренции — на 22%.

3 августа стало известно, что в России создают новую систему контроля за пространством вокруг Земли, которая позволит отслеживать риски столкновений на орбите, предупредит о приближении опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены космической погоды.

27 января 2021 года стало известно, что более 60% жителей планеты считают, что климатические изменения являются серьезной угрозой человечеству и чрезвычайной ситуацией. Это следует из данных опроса, проведенного специалистами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с экспертами из Оксфордского университета.

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