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В России разрабатывают новую систему для мониторинга космических угроз

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Фото: Роскосмос
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В России создают новую систему контроля за пространством вокруг Земли, которая позволит отслеживать риски столкновений на орбите, предупредит о приближении опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены космической погоды. Об этом в интервью «Известиям» рассказал гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов. Новая система называется «Млечный путь».

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«Мы сможем лучше контролировать ситуацию с космическим мусором и действующими аппаратами, электромагнитную обстановку для космических радиолиний, космическую погоду, потенциально опасные для Земли малые небесные тела — астероиды и кометы», — пояснил Сергей Коблов.

Он также рассказал о компонентах новой системы.

«Система «Млечный путь» должна обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, поэтому предполагается размещение наземных средств, в том числе и телескопов, не только на территории России, но и за рубежом. О конкретной географии размещения наземных комплексов говорить пока преждевременно, но в идеале они должны создаваться на территории как стран Южной Америки, так и на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах планеты», — уточнил Сергей Коблов.

Сейчас в России функционирует Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве — АСПОС ОКП. В том виде, в котором она задумывалась, система успешно решает поставленные задачи, но нужно двигаться вперед и создавать новые, пояснил Сергей Коблов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Космический мусор может нести угрозу жизни людей на МКС»

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