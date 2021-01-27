Более 60% населения Земли назвали изменение климата угрозой человечеству

Более 60% жителей планеты считают, что климатические изменения являются серьезной угрозой человечеству и чрезвычайной ситуацией. Это следует из данных опроса, проведенного специалистами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с экспертами из Оксфордского университета.

В исследовании приняли участие около 1,2 млн человек из 50 стран. Респондентам задали вопрос, является ли изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией и поддерживают ли они 18 ключевых направлений климатической политики в шести областях: экономика, энергетика, транспорт, производство и потребление продуктов питания, окружающая среда и обеспечение безопасности человека.

Согласно результатам, 64% участников опроса считают, что изменение климата является глобальной чрезвычайной ситуацией.

Кроме того, исследователи выявили прямую взаимосвязь между уровнем образования респондентов и их желанием справиться с климатическим кризисом. Так, получившие качественное образование оценивают ситуацию с климатическими изменениями как серьезную.

Эксперты также отмечают, что лица младше 18 лет в большей степени склонны полагать считать климатические изменения серьезной проблемой, чем люди старшего возраста.

«Результаты опроса ясно показывают, что срочные меры по борьбе с изменением климата пользуются широкой поддержкой людей во всем мире, независимо от национальности, возраста, пола и уровня образования», — подчеркнул администратор ПРООН Ахим Штайнер.

В исследовании отмечается, что наиболее популярными из направлений политики государств для решения глобальных проблем, связанных с климатическими изменениями, стали сохранение лесов и земель, активный переход к использованию солнечной, ветровой и возобновляемой энергии, внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, а также увеличение инвестиций в «зеленые» предприятия и рабочие места.

14 января NASA в своем ежегодном докладе сообщило, что 2020 год повторил рекорд по температуре на поверхности Земли четырехлетней давности.

В тот же день стало известно, что в прошлом году Мировой океан поглотил 230 зеттаджоулей тепла. Этого хватит, чтобы вскипятить более 20 млрд полуторалитровых чайников. Как полагают климатологи, рекордные показатели говорят об ускорении глобального потепления. При этом уровень Мирового океана стал выше примерно на 0,5 см.