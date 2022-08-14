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Политолог объяснил решение Катара поставлять газ Италии вместо ФРГ

Политолог Марков назвал провалом визита Хабека в Катар после решения Дохи поставлять газ Италии вместо ФРГ
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Решение Катара поставлять газ Италии вместо Германии связано с тем, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек провалил визит в арабскую страну. Об этом 14 августа «Известиям» заявил политолог Сергей Марков.

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По его словам, Хабек входит в достаточно радикальную партию зеленых и презирает руководство Катара, в то время как на востоке личным характеристикам придается большое значение.

«Это презрение, наверно, в каких-то деталях проявилось. В результате, когда они (немецкая делегация. — Ред.) уехали, они (элита Катара. — Ред.) высказались где-то внутри себя в том смысле, что это (Хабек. — Ред.) негодяй и надо его как-то обломать. И после этого визита они переключили поставки с Германии на Италию», — считает политолог.

Это расплата для ФРГ, нужно уметь уважать другие народы, заключил он.

Ранее в этот день издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что Германии не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России. Вместо этого катарская сторона предпочла сотрудничество с Италией. Хабек и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани не смогли заключить контракты на поставку газа.

Хабек пожаловался на прошлой неделе, что Катар не хочет «делать хорошее предложение». Речь идет о том, что страны так и не пришли к согласованию по объему поставок и немецкие терминалы пустуют, несмотря на то что в марте удалось договориться о долгосрочном энергетическом партнерстве.

23 июня стало известно, что Катар потребовал от Европы подписать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). В свою очередь, страны ЕС хотят, чтобы контракты были краткосрочными. Это позволит региону добиваться своих целей по сокращению выбросов.

Запад стремится диверсифицировать поставки газа из-за санкций против России в связи с проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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