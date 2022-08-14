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В США заявили о раздражении Запада из-за партнерства Путина и Эрдогана

NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана вызывает раздражение партнеров Турции по НАТО
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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На Западе растет раздражение из-за сотрудничества президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 12 августа написал обозреватель Стивен Эрлангер для американской газеты The New York Times.

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«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — отметил автор.

По мнению Эрлангера, желание лидера Турции не портить отношения с Россией обусловлено готовностью Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Тем не менее Эрдоган испытывает трудности перед предстоящими в следующем году выборами, поскольку экономика Турции рушится, а Центральный банк почти не имеет иностранной валюты, добавил обозреватель.

5 августа Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи в узком составе. Беседа лидеров продлилась более четырех часов.

В ходе переговоров главы двух государств пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях, пишет РИАМО.

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