В США заявили о раздражении Запада из-за партнерства Путина и Эрдогана
На Западе растет раздражение из-за сотрудничества президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 12 августа написал обозреватель Стивен Эрлангер для американской газеты The New York Times.
«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — отметил автор.
По мнению Эрлангера, желание лидера Турции не портить отношения с Россией обусловлено готовностью Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству.
Тем не менее Эрдоган испытывает трудности перед предстоящими в следующем году выборами, поскольку экономика Турции рушится, а Центральный банк почти не имеет иностранной валюты, добавил обозреватель.
5 августа Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи в узком составе. Беседа лидеров продлилась более четырех часов.
В ходе переговоров главы двух государств пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях, пишет РИАМО.