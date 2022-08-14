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Эксперт спрогнозировал рекордный урожай зерновых в России в 2022 году

Глава ИКАР Рылько спрогнозировал рекордный урожай зерновых в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Урожай зерновых в России в 2022 году по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка может достигнуть рекордных 145 млн т. Об этом 14 августа сообщил директор учреждения Дмитрий Рылько.

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«Рекордно высокий, около 145 млн т всего, а пшеницы — 95 млн [т]. Это будет абсолютный рекорд», — сказал он в беседе с ТАСС.

Говоря о возможных рисках для урожая, Рылько отметил позднюю уборку и ухудшение погоды, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 5 августа сообщил, что целевой уровень урожая зерна может быть не достигнут из-за холодной весны, дождей, высокой влажности и ветров, а также сложностей с поставкой комплектующих для иностранной техники. По его словам, если России не удастся достичь запланированного показателя, то будет пересмотрен объем экспортных поставок. На данный момент он составляет 50 млн т.

До этого, 9 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня подчеркнул, что Россия с лихвой обеспечивает все свои потребности в продовольствии. Все сопутствующие риски захеджированы, добавил он.

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