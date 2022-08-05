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Минсельхоз России допустил пересмотр планов по экспорту зерна в текущем сезоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В случае если России не удастся достичь запланированного показателя по урожаю зерна, объемы его экспорта пересмотрят, в то время как внутренний рынок будет полностью обеспечен. Об этом 5 августа заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, текущая урожайность в целом неплохая, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад, что связано с холодной весной, дождями, высокой влажностью и ветрами, а также сложностями с поставкой комплектующих для иностранной техники.

«В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн т. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн т нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — сказал Патрушев на выездном заседании оперштаба Минсельхоза РФ в Башкирии.

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Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. По его словам, в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 млн т.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с лихвой обеспечивает все свои потребности в продовольствии. Все сопутствующие риски захеджированы, добавил он.

До этого, 9 июня, Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Глава государства добавил, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом он поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

В последние месяцы тема вывоза зерна активно обсуждается на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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