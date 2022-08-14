Житель Иркутска получил более двух лет колонии за ранение полицейского ножом

Суд в Иркутске приговорил к двум годам и одному месяцу лишения свободы 32-летнего местного жителя, который напал на двух сотрудников полиции, одного из них ранил ножом в шею. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

В ноябре минувшего года мужчина поругался с матерью, на семейный скандал приехали сотрудники полиции. Злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, начал оскорблять правоохранителей и угрожать им. Затем при задержании он нанес удары ножом в область шеи одному из полицейских.

Раненый правоохранитель был госпитализирован.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти» и ч. 1 ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти».

В конце июня на Алтае следователи возбудили уголовное дело после нападения рецидивиста с ножом на сотрудницу полиции в Рубцовске. Злоумышленник подошел на улице к молодой женщине и начал требовать от нее деньги, угрожая ножом. Потерпевшей удалось убежать. Через несколько минут он заметил идущую ему навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись с ней, он вытащил нож и начал требовать деньги уже от нее. Однако женщина сумела привлечь внимание прохожих и вызвать наряд полиции, пишет kp.ru.