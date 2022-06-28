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На Алтае рецидивист напал с ножом на сотрудницу полиции

На Алтае возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудницу полиции
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Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
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На Алтае следователи возбудили уголовное дело после нападения рецидивиста с ножом на сотрудницу полиции в Рубцовске. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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«По ходатайству следователя СК судом в отношении рецидивиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления ему обвинения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 24 июня. Злоумышленник подошел на улице к молодой женщине и начал требовать от нее деньги, угрожая ножом. Потерпевшей удалось убежать. Через несколько минут он заметил идущую ему навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись с ней, он вытащил нож и начал требовать деньги уже от нее. Однако женщина сумела привлечь внимание прохожих и вызвать наряд полиции.

По приметам подозреваемый был задержан. Как выяснилось, прежде 53-летний мужчина отбывал наказание за разбои, кражи и грабежи.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»).

Ранее, в июне, сообщалось, что пьяный мужчина напал на сотрудника полиции в Карелии. По данным следствия, нарушитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции покинуть кафе в городе Олонец. Более того, он взял стул и ударил сотрудника полиции по голове. Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

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