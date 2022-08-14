Экономист назвал дорожающие осенью продукты

Отдельные группы товаров в начале осени традиционно дорожают как в России, так и в большинстве стран. Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов в воскресенье, 14 августа, рассказал, стоимость каких продуктов возрастет больше других.

При сравнении индекса цен с летними месяцами в сентябре всегда дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи. Незначительно растут в цене рыбопродукты и свинина (основной рост цен на них приходится на конец года). Плавный сезонный рост начнется для мяса птицы, у этого продукта лето — период самых низких цен, рассказал специалист агентству «Прайм».

«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб, и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что зерновая составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — добавил он.

Завьялов пояснил, что рост цен на хлеб и большую часть продуктов происходит не из-за аграрной составляющей, а из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда сотрудникам предприятий.

Кроме того, на стоимость ряда продуктов влияет изменение мировой конъюнктуры, как в случае с кофе и чаем. Их цена в течение года в целом стабильна и плавно растет в рамках общей инфляции, подытожил эксперт.

В конце июля доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала об удешевлении некоторых видов продовольствия, которое связано с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию. Она также заметила, что ценовая динамика к осени может измениться.