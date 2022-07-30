Финансист рассказала о динамике цен на продукты осенью

Удешевление некоторых видов продовольствия связано с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию. Но ценовая динамика к осени может измениться, рассказала в субботу, 30 июля, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она пояснила, что стоимость отечественных овощей и фруктов, урожай которых собирают в августе и сентябре, может снижаться и осенью. При этом цена большинства продовольственных товаров напрямую зависит от затрат на содержание и ремонт импортного оборудования, упаковку и импортные ингредиенты.

«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени. <...> Укрепление рубля в настоящее время способствует снижению цен на импортные товары, но если произойдет ослабление национальной валюты, то это будет иметь обратное воздействие на динамику потребительских цен», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм».

Долгова напомнила, что упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, поэтому рост цен на пластик, бумагу, краски, транспортную тару отразится на динамике потребительских цен.

По ее прогнозам, подорожать могут импортные продовольственные товары (кофе, фрукты и др.), которые зависят от климатических условий, логистики и транспортировки, действующих ограничений.

20 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект для оперативного пресечения необоснованного роста цен более чем на 30% из-за согласованных действий хозяйствующих субъектов. В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 года.

Цены на товары росли минувшей весной на фоне падения рубля, в том числе из-за санкций Запада, которые вводятся в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале этой операции 24 февраля.

В начале марта в Госдуме предложили законодательно закрепить цены на социально значимые товары. Там сообщали, что рост цен на импортную продукцию можно понять, но подорожание российских товаров «связано с желанием коммерсантов зафиксировать свою прибыль в валюте и нажиться на общей непростой ситуации».