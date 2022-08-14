Необычный парк-приют для диких кошек открылся в Подмосковье в субботу, 13 августа. Все обитатели заповедника — львы и леопарды — оказались на «Земле прайда» в силу различных обстоятельств, но ни одно из животных не было специально изъято из дикой природы.

«Участь быть убитым ждала леопарда Хасана после 10 лет службы в передвижном зоопарке. Владельцы хищника не смогли дальше его содержать и решили попросту избавиться от животного. Хасана спас Виктор Агафонов. Теперь леопард живет в подмосковном парке львов», — рассказал корреспондент «Известий», посетивший необычный заповедник.

Директор парка «Земля прайда» Виктор Агафонов рассказал, что Хасан никогда не знал, что такое земля. Он вышел из своего индивидуального вольера, наступил на землю и стал с непривычки поднимать лапы и оглядываться — это что такое вообще?

Помогать измученным и раненым животным Виктор начал после того, как сам несколько лет проработал в зоопарке Владивостока. Еще в Приморье он создал парк для львов. Одними из первых в нем появились львица Луна и ее сестра Тая. Из их шкур планировали сделать прикроватный коврик. И это притом, что белые львы внесены в Красную книгу. Спасенных животных Виктор перевез в Подмосковье, где открыл еще один парк для диких кошачьих.

«Животные, которые здесь находятся, они не попали к нам просто для того, чтобы на них смотрели люди. Животные здесь появились по своей какой-то определенной причине. Кто-то жил в передвижном зоопарке, кто-то жил в передвижном цирке, кто-то в частных руках, кого-то ждала смерть», — пояснил Агафонов.

По его словам, животным в парке после спасения потребовался год реабилитации, чтобы перестать бояться людей.

Парк открыт для посетителей, в нем есть длинный пешеходный мост, чтобы можно было рассмотреть животных в естественной среде. Всего в парке около 50 животных. Новый обитатель — леопард по кличке Пума. Она только привыкает жить на свободе. У нее немного разорвано ухо и сломан палец, но она почти не обращает на это внимания, играя и резвясь с соседом по вольеру — котенком ягуара.

За львами, сервалами, леопардами в парке ухаживает команда профессионалов-ветеринаров и волонтеров, которые просто хотят помочь. Посетители уверяют, что идея подобного парка им очень интересна, как и возможность немного помочь в деле спасения диких кошек.

В конце июля стало известно, что в Приморском крае началось строительство государственного центра реабилитации и реинтродукции редких и исчезающих видов животных. Куратором проекта выступает АНО «Центр «Амурский тигр». Под строительство выбран участок в Уссурийском лесничестве в районе села Каймановка. Его площадь составляет около 60 га.