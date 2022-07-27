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Центр реабилитации диких животных построят в Приморском крае

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Фото: Global Look Press/CTK/Miroslav Chaloupka
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В Приморском крае началось строительство государственного центра реабилитации и реинтродукции редких и исчезающих видов животных. Куратором проекта выступает АНО «Центр «Амурский тигр».

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Как рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира, под строительство выбран участок в Уссурийском лесничестве в районе села Каймановка. Его площадь составляет около 60 га.

По словам руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, сдать объект планируется в конце 2022 года. Затем его передадут краевой дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

В минлесхозе необходимость создания госцентра объяснили тем, что центр реабилитации в селе Алексеевка является частным, а забота о благополучии особо охраняемых видов — прямая обязанность государства, пишет ИА PrimaMedia. Также государственная принадлежность упростит решение вопросов финансирования.

«Несмотря на название, центр будет принимать не только редкие виды — тигров, леопардов или лесных котов, а всех зверей, нуждающихся в помощи», — прокомментировал первый замминистра Алексей Суровый.

Центр возведут в рамках реализации проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».

Как уточняет ИА PrimaMedia, ранее центр «Амурский тигр» при поддержке спонсоров построил и передал государству центральную базу дирекции по охране объектов животного мира в Уссурийске и ряд других объектов, связанных с охраной дикой природы.

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