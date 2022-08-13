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Эксперт разъяснил понижение инвестиционных рейтингов Украины

Эксперт Шеин разъяснил понижение инвестиционных рейтингов Украины в иностранной валюте
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин 13 августа прокомментировал «Известиям» факт, что международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

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«Рейтинги Fitch и S&P не всегда адекватно отражают степень кредитоспособности эмитентов. На практике рейтинг может быть мусорным, а доходность на уровне топовых заемщиков. Рынок лучше знает. Однако рейтинги используются фондами для инвестдеклараций, поэтому изменение рейтинга, неважно, по какой причине, может вызвать вынужденные продажи фондами облигаций», — сказал Шеин.

10 августа стало известно, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года, пишет RT.

Отмечалось, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего: от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими, предложенными кредиторам, может сэкономить государству $5,8 млрд.

22 июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

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