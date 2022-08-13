В крови разбившейся в аварии актрисы Энн Хеч обнаружены наркотики

В крови разбившейся в ДТП актрисы Энн Хеч обнаружены наркотики.

«Анализ выявил наличие наркотиков в крови Хеч. Однако мы должны провести дополнительные анализы, чтобы исключить любые вещества, которые могли быть выписаны актрисе по медицинским показателям», — сказала офицер полиции Лизет Ломели агентству Deadline 11 августа.

Ранее в этот день полиция Лос-Анджелеса предупреждала об изучении анализов крови и проведении расследования по факту произошедшего в Twitter.

13 августа радиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя актрисы подчеркнула, что Хеч юридически мертва, но она временно остается подключенной к аппарату жизнеобеспечения. Это нужно для того, чтобы Хеч смогла стать донором органов.

12 августа стало известно о смерти 53-летней актрисы. Родственники подтвердили факт смерти после своего заявления о том, что Хеч намереваются отключить от аппарата жизнеобеспечения.

Подруга актрисы дизайнер Нэнси Дэвис на своей странице в Instagram (запрещено в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовала памятный пост, в котором отметила, что ее «любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга отправилась на небеса».

5 августа стало известно, что Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж. После этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные.

Энн Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо в США. Она известна по ролям в фильмах «Вулкан», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей» и «Копы в глубоком запасе». Всего ее послужной список насчитывает несколько десятков картин.