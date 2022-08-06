Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии

Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные. Актрису несли на носилках, однако она пыталась вырваться.

Хеч госпитализировали из-за сильных ожогов, сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

По данным издания, в машине, предположительно, была обнаружена бутылка водки.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что сын американских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Сэмюэл сел за руль арендованного кроссовера Lamborghini и устроил ДТП, врезавшись в BMW.

Автомобиль Lamborghini Urus, день аренды которого обходится в $1475, Аффлек взял вместе со своей женой — певицей Дженнифер Лопес. Однако пара не смогла уехать дальше парковки, так как во время осмотра кроссовера за руль сел десятилетний ребенок и включил заднюю передачу.

Сотрудники автосалона не стали вызывать правоохранительные органы, так как все машины застрахованы.