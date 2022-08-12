Пострадавшую в ДТП актрису Энн Хеч отключат от жизнеобеспечения

Родственники американской актрисы Энн Хеч, которая 5 августа попала в ДТП, готовы отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, поскольку врачи диагностировали у 53-летней пациентки смерть мозга. Как сообщает в пятницу, 12 августа, газета Daily Mail, состояние актрисы оценивается как критическое.

«К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», — цитирует Daily Mail слова представителя родных актрисы.

По данным портала попавшая в аварию звезда остается жива лишь «технически», поскольку подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Семья Хеч приняла решение проститься с актрисой после того, как ее органы проверят на донорство: их часть, согласно пожеланиям самой актрисы, отдадут нуждающимся.

5 августа стало известно, что Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж. После этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные.