Попавшая в ДТП актриса Энн Хеч умерла

Американская актриса Энн Хеч, которая попала в аварию 5 августа в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу в возрасте 53 лет. Об этом сообщила 12 августа газета The Guardian со ссылкой на семью актрисы.

Родственники подтвердили факт смерти после своего заявления о том, что Хеч намереваются отключить от аппарата жизнеобеспечения.

Подруга актрисы дизайнер Нэнси Дэвис на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в РФ) опубликовала памятный пост, в котором отметила, что ее «любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга отправилась на небеса».

Энн Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо в США. Она известна по ролям в фильмах «Вулкан», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей» и «Копы в глубоком запасе». Всего ее послужной список насчитывает несколько десятков картин.

5 августа стало известно, что Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж. После этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные.