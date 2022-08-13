Реклама
Прямой эфир
Экономика
Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию
Мир
МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС
Туризм
Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа
Общество
Генпрокуратура РФ вернула в госбюджет 34 санатория на юге России
Мир
МИД РФ призвал Вашингтон заставить Зеленского вернуться к переговорам
Мир
Турция планирует ускорить процесс покупки у США истребителей F-16
Мир
Северная Корея отменила масочный режим
Мир
МИД РФ предупредил Вашингтон об ответе на действия США в отношении российских дипломатов
Мир
Шведская церковь извинилась за пророссийскую позицию своего спикера
Мир
Обстрелов населенных пунктов ЛНР со стороны ВФУ за минувшие сутки не зафиксировано
Мир
Задержанные в Эстонии сотрудники «Известий» вернулись в Россию
Мир
Пушков предупредил Европу о «втором Чернобыле» из-за обстрелов Запорожской АЭС

Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию

РБК: европейские страны нарастили поставки косметики и лекарств в Россию
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Европы нарастили поставки косметики и лекарств в Россию. Также вырос экспорт промышленного оборудования. Об этом 13 августа сообщает РБК.

«Полное замещение импортных лекарств от редких болезней невозможно»
Главный генетик Минздрава Сергей Куцев — о российском аналоге «Золгенсмы», скрининге младенцев и иных способах обнаружения генетических сбоев

По информации агентства, в июне экспорт товаров из Европы в Россию частично восстановился, увеличившись на 18% в сравнении с маем. Крупнейшими экспортерами стали Германия и Италия. Также выросли поставки из Польши и стран Балтии.

Поставки промышленного оборудования и лекарств начали увеличиваться в марте на фоне опасения, что эти секторы могут затронуть антироссийские санкции. По итогам июня рост по отношению к маю составил 21%.

Экспорт косметики и парфюмерии поднялся на 38%, изделий из пластмасс — на 16%, электрооборудования и компонентов к нему — на 7%, а контрольных, оптических и измерительных медицинских приборов — на 38%, пишут «Аргументы и факты».

В июле председатель пациентской организации «Нефро-Лига» Виталий Кауричев рассказал, что в ряде регионов России больные с патологиями почек стали чаще сталкиваться с отказом в выдаче оригинальных препаратов.

Ссылаясь на отсутствие нужных лекарств на складе, людям выписывают более дешевые дженерики, бесконтрольно заменяют лекарства одной компании на другие, пояснил он.

Тогда же ветеринары и представители отраслевых объединений заявили, что в ветеринарных клиниках стали заканчиваться зарубежные анестетики, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза, а также некоторые медизделия и расходники.

Вместе с тем в конце июня в Росздравнадзоре сообщили, что поставки лекарств из Европы в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022