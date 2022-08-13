Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию

Страны Европы нарастили поставки косметики и лекарств в Россию. Также вырос экспорт промышленного оборудования. Об этом 13 августа сообщает РБК.

По информации агентства, в июне экспорт товаров из Европы в Россию частично восстановился, увеличившись на 18% в сравнении с маем. Крупнейшими экспортерами стали Германия и Италия. Также выросли поставки из Польши и стран Балтии.

Поставки промышленного оборудования и лекарств начали увеличиваться в марте на фоне опасения, что эти секторы могут затронуть антироссийские санкции. По итогам июня рост по отношению к маю составил 21%.

Экспорт косметики и парфюмерии поднялся на 38%, изделий из пластмасс — на 16%, электрооборудования и компонентов к нему — на 7%, а контрольных, оптических и измерительных медицинских приборов — на 38%, пишут «Аргументы и факты».

В июле председатель пациентской организации «Нефро-Лига» Виталий Кауричев рассказал, что в ряде регионов России больные с патологиями почек стали чаще сталкиваться с отказом в выдаче оригинальных препаратов.

Ссылаясь на отсутствие нужных лекарств на складе, людям выписывают более дешевые дженерики, бесконтрольно заменяют лекарства одной компании на другие, пояснил он.

Тогда же ветеринары и представители отраслевых объединений заявили, что в ветеринарных клиниках стали заканчиваться зарубежные анестетики, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза, а также некоторые медизделия и расходники.

Вместе с тем в конце июня в Росздравнадзоре сообщили, что поставки лекарств из Европы в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме.