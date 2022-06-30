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В Росздравнадзоре сообщили о стабильной ситуации на российском фармрынке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поставки лекарств из Европы в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по итогам еженедельного совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций.

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«Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной. Движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме», — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре также отметили спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года.

«Эксперты связывают это с наполнением рынка и с традиционным сезонным спадом покупательского спроса в отпускной период», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 15 июня, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе. Он отметил, что отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все проводимые закупки.

9 июня в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в стране нет дефицита лекарств — ни в аптеках, ни в больницах. Ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике, отметила она.

В середине марта ситуация, сложившаяся в связи с санкциями стран Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки для пересчета цен. Кроме того, изменились пути доставки препаратов в Россию. Это вызвало ажиотажный спрос на лекарства, который вскоре снизился.

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