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Ветеринары заявили о нехватке импортных вакцин и наркоза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ветеринарных клиниках стали заканчиваться зарубежные анестетики, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза, а также некоторые медизделия и расходники. Об этом «Известиям» сообщили ветеринары и представители отраслевых объединений.

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В частности, есть сложности в закупке анестезирующих средств «Золетил» и «Телазол», ингаляционного наркоза «Изофлуран», вакцины «Нобивак».

Тем не менее о тотальном дефиците речи не идет, отметил исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.

«Сейчас и правда наблюдаются серьезные проблемы с анестетиками. Мы фиксируем сообщения о нехватке этих препаратов и от ветеринарных региональных управлений, и от ветврачей из разных регионов. Также нарастает нехватка зарубежных вакцин», — сказал он.

В основном сообщают о нехватке вакцины «Нобивак», потому что большинство клиник используют именно этот препарат, добавил президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

По его словам, с отечественными вакцинами перебоев нет. Однако во врачебном сообществе сложилось мнение, что иностранные препараты более эффективны, добавил эксперт.

В Россельхознадзоре не согласились с подобной оценкой ситуации. По данным ведомства, дефицита ветеринарных препаратов в России не наблюдается. Объем ввоза лекарств для животных, в том числе вакцин, за первое полугодие 2022 года на 5–7% превышает объем поставок за аналогичный период 2021 года. А по всем востребованным наименованиям существуют отечественные аналоги, отметили в Россельхознадзоре.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кот заплакал: ветеринары сообщили о нехватке вакцин и наркоза

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