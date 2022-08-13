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Генпрокуратура РФ вернула в госбюджет 34 санатория на юге России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Генеральная прокуратура РФ благодаря суду вернула в госбюджет санатории на российском юге, общая стоимость которых оценивается в несколько миллиардов рублей.

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Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах в субботу, 13 августа, рассказал, что Гагаринский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Так, из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства удалось изъять 34 санаторно-курортных учреждения, которые включают в себя 1763 объекта недвижимости.

«По итогам слушания дела сегодня (13 августа. — Ред) Гагаринский районный суд, рассматривавший иск с февраля 2022 года, удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц», — подчеркнул собеседник информационного агентства.

Как отметил источник, руководство обогащалось через нарушающую закон распродажу вверенного имущества. Для этого специально было создано юрлицо – ООО «Курортное управление (холдинг)». В результате удалось продать 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей. Отмечается, что хозяевами некоторых санаториев стали члены руководства профсоюзов, их родственники, а также подконтрольные лица.

Руководитель холдинга через аффилированную фирму выкупил у профсоюзов ряд курортных учреждений в Кисловодске, уточняет источник. Доходы удалось легализовать, купив недвижимость из 10 зданий и 17 земельных участков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Владимирской области, Крыму. Их стоимость превысила 500 млн рублей, передает информагентство.

Также сообщается, что руководство организации получало деньги от санаториев как плату за аренду — 4,3 млрд рублей.

14 июля сообщалось о возможности жителям Московской области оформить бесплатную путевку в лагерь или санаторий для ребенка в режиме онлайн без обращения в МФЦ. Теперь результат рассмотрения заявки отображается в личном кабинете, а сама заявка рассматривается в течение шести рабочих дней.

В мае санатории Московской области (5980 рублей в сутки), Краснодарского и Ставропольского краев (5870 рублей в сутки) были признаны самыми дорогими. А лидером среди наиболее дешевых направлений стал Забайкальский край (2980 рублей в сутки).

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