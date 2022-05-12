В России составили рейтинг регионов по доступности отдыха в санаториях
Портал «Санатории России» в четверг, 12 мая, представил рейтинг цен в санаториях на лето.
В исследовании отмечается, что предстоящий сезон может стать рекордным по загрузке отечественных здравниц. Среди его основных трендов — значительный рост спроса на санаторный отдых в некурортных регионах России, а также запрос на отдых в своем или соседнем регионах.
Лидером среди наиболее дешевых направлений стал Забайкальский край, там средняя цена за отдых в сутки составляет 2980 рублей. В первую десятку также вошли Ивановская и Вологодская области (3020 рублей в сутки), Орловская область (3090 рублей в сутки), Архангельская область (3110 рублей в сутки), Саратовская и Амурская области (3140 рублей в сутки), Калужская область (3180 рублей в сутки), Магаданская область (3200 рублей в сутки) и Ненецкий автономный округ (3210 рублей в сутки).
Самыми дорогими оказались санатории Московской области (5980 рублей в сутки), а также Краснодарского и Ставропольского краев (5870 рублей в сутки).
Летняя путевка в санатории Тамбовской области обойдется в среднем в 3800 рублей в сутки, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Отдохнуть в мурманской здравнице можно за 3410 рублей в день, добавляет ИА «Би-порт».
В начале мая аналитики OneTwoTrip сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях в популярных городах летом по отношению к цене марта-апреля.