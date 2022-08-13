Рядовой Цопанов продолжил вести бой после тяжелого ранения

Минобороны РФ 13 августа сообщило о героизме военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы России успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, в ведомстве отметили действия рядового Тамерлана Цопанова. В составе батальонно-тактической группы он выполнял боевую задачу по освобождению одного из стратегически важных населенных пунктов от вооруженных формирований Украины (ВФУ). Группа, в составе которой действовал рядовой Цопанов, одной из первых вступила в бой с противником.

В условиях постоянного огня под прикрытием боевой машины пехоты Цопанов вел бой с националистами. Получив тяжелое ранение ноги, он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил вести прицельный огонь по украинским радикалам. Мужественные и самоотверженные действия рядового Тамерлана Цопанова способствовали продвижению батальонно-тактической группы вглубь обороны в заданном секторе.

В Минобороны также сообщили о подвигах рядового Кирилла Шавлака. Он осознанно пришел служить во второй корпус Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) сразу после начала специальной военной операции по защите Донбасса, когда ему исполнилось 18 лет.

В качестве заряжающего гаубицы «Мста-Б» военнослужащий принимал участие в штурме укрепрайонов ВФУ, освобождал от врага населенные пункты ЛНР. Несмотря на молодо возраст Кирилла, командование дивизиона отметило его смелость, целеустремленность, исполнительность и инициативу.

Младший сержант Георгий Беломыцев в составе батальона российских Вооруженных Сил должен был занять оборону и не допустить прорыва украинских националистов в направлении населенного пункта. Организовав оборону, батальон в течение 20 дней отражал атаки противника.

Во время очередной попытки боевиков обойти батальон с фланга, один из националистов сложил оружие и сдался в плен. Младший сержант Беломыцев доставил задержанного на пункт управления батальона, где в ходе допроса тот выдал данные расположения основных сил врага. Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Георгия Беломыцева, все попытки националистов восстановить контроль над населенным пунктом были отбиты.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге рядового Евгения Чудан-оол. В ходе боя он уничтожил четыре единицы вражеской техники и 12 неонацистов огнем из миномета. Кроме того, под огнем противника он оказал первую помощь раненому товарищу и доставил его в безопасное место.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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