Минобороны РФ 12 августа рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Майор Андрей Савельев вместе с подчиненным ему подразделением противовоздушной обороны (ПВО) выполнял задачи по прикрытию российских военных от вражеских ударов с воздуха. В попытках уничтожить средства ПВО враг атаковал позиции подразделения Савельева с помощью беспилотников. Майор Савельев вывел свой зенитный дивизион на запасные позиции, после чего отразил атаку беспилотников украинских боевиков, не понеся при этом потерь.

Рядовой Евгений Чудан-оол освобождал один из населенных пунктов Донбасса от украинских неонацистов. Радикалы попытались остановить продвижение российских войск огнем из стрелкового оружия и минометов. В ходе боя рядовой Чудан-оол уничтожил четыре единицы вражеской техники и 12 неонацистов огнем из миномета. Кроме того, под огнем противника он оказал первую помощь раненому товарищу и доставил его в безопасное место. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Евгения Чудан-оола российским военным удалось освободить от националистов занимаемый ими населенный пункт.

Старший сержант Артем Марчин выполнял задачи по разминированию мостов, переправ и путей следования колонн. В ходе продвижения по маршруту в направлении одного из поселений, занятых боевиками, старший сержант Марчин лично обезвредил 9 вражеских растяжек. Кроме того, в ходе инженерной разведки он выявил два вражеских минометных расчета и передал их координаты вышестоящему командованию, что позволило уничтожить боевиков. Грамотность и своевременные действия старшего сержанта Марчина позволили российским войскам оперативно и безопасно продвинуться в заданный район.

11 августа Минобороны РФ рассказало про подвиг гвардии подполковника Задворного, который вытащил подчиненных из горящей машины во время боя. Задворный спас товарищей и отвел их в безопасное место, несмотря на то что сам был ранен. Кроме того, он смог уничтожить группу националистов и доставить в расположение российских войск гранатомет и приборы ночного видения националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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