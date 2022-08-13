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Центробанк разработал кризисный и адаптационный сценарий для экономики

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Центробанк России (ЦБ) представил прогноз развития событий в мировой экономике, согласно которому допускается глобальный кризис. Доклад опубликован в пятницу, 12 августа, на сайте регулятора.

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«Альтернативный сценарий «глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами всё больше будет концентрироваться в региональных блоках», — сказано в документе.

Эксперты ЦБ прогнозируют, что страны станут концентрироваться на увеличении локализации производств. При этом ориентация на использование сравнительных преимуществ будет постепенно снижаться, уточнила «Газета.Ru». В целом же, согласно базовому сценарию ЦБ, мировая экономика продолжит развиваться в рамках ранее сформированных трендов.

В начале 2023 года регулятор ожидает реализацию одновременно двух, усиливающих друг друга, рисков. Высокая инфляция в крупнейших экономиках, которая потребует резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики в этих странах. А это вызовет рецессию и снижение устойчивости финансового положения.

«В этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — добавили аналитики.

Это, по их мнению, приведет к тому, что внутренний валовой продукт (ВВП) в России в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году.

«В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%. Годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся», — отметили в ЦБ РФ.

Центральный банк также ожидает роста российской экономики в 2024 и 2025 годах на 1,5—2,5% в базовом сценарии. На 2024 год регулятор заложил ключевую ставку в пределах 6—7%, а в 2025-м — 5—6%.

Глобальный экономический и финансовый кризис в 2023 году возможен с вероятностью выше среднего, но он будет масштабнее и глубже, чем в 2008 году. Об этом «Известиям» 12 августа рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, комментируя сообщение Банка России о возможности повторения такого кризиса.

Накануне Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что экономика России выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года. Это произойдет, если РФ сможет обеспечить импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае рост составит 1,3–1,9%.

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