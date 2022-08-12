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В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Gurdebeke
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США введут дополнительные санкции, если освобожденные регионы будут включены в состав России. Об этом 12 августа заявил высокопоставленный американский чиновник.

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«США не признают присоединения к РФ территорий Украины, а возможным референдумам не позволят пройти бесспорно. Присоединение частей Украины противоречило бы Уставу ООН. Мы ответим быстро и жестко», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник отметил, что Россия планирует референдумы о присоединении в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако в США не готовы признавать их итоги.

«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России. Честные референдумы показали бы отрицание идее присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными», — заявил собеседник агентства.

11 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сказал «Известиям», что Запорожье де-юре еще не Россия, но очень хотело бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября, в российский единый день голосования. Балицкий пояснил, что административно регион к проведению референдума готов. Формат пока планируется только очный: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех граждан, кто не может прийти очно. Но гарантировать безопасность мероприятия и территории сложно.

4 августа в Херсонской области сообщили, что ведутся консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что дата будет определена в течение месяца.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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