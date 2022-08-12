Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков
Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении видеостримингового сервиса Twitch за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.
«Американской IT-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами РФ спецоперации на территории Украины», — говорится в сообщении.
По информации Роскомнадзора, такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Отмечается, что размер штрафов по обоим протоколам определит суд.
«На сегодняшний день в связи с невыполнением Twitch обязанности по удалению противоправной информации, в отношении компании применяются меры понуждения информирующего характера. С 14 июля 2022 года поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранной компанией российского законодательства», — добавили в ведомстве.
Первый протокол в отношении Twitch был составлен 14 июля.
28 июня мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.
26 апреля суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о российской спецоперации.
4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.