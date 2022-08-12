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Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков

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Фото: Global Look Press/AFLO/Hideki Yoshihara
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Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении видеостримингового сервиса Twitch за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

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«Американской IT-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами РФ спецоперации на территории Украины», — говорится в сообщении.

По информации Роскомнадзора, такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Отмечается, что размер штрафов по обоим протоколам определит суд.

«На сегодняшний день в связи с невыполнением Twitch обязанности по удалению противоправной информации, в отношении компании применяются меры понуждения информирующего характера. С 14 июля 2022 года поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранной компанией российского законодательства», — добавили в ведомстве.

Первый протокол в отношении Twitch был составлен 14 июля.

28 июня мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

26 апреля суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о российской спецоперации.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

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